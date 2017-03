Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Hattorf Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr in der Angerstraße gegenüber des Rewe-Marktes am Rande des Hattorfer Frühlingsmarktes ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte laut Polizei vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren einen in der Angerstraße geparkten weißen Audi Avant. Der Verursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Herzberg oder Hattorf, Telefon 05521/920010 oder 05584 364, zu melden.

