Flohmarkt des DRK Hattorf

Der DRK-Ortsverein Hattorf wird am Wochenende des 25. und 26. März das DRK-Depot für den Flohmarkt und den Schnäppchenmarkt in der Kleiderkammer öffnen. Wer stöbern möchte, hat dazu an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit. Kaffee und Kuchen...