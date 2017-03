Lara Herrmann nimmt an Landesentscheid teil

Herzberg In der Zeit von Januar bis Anfang März 2017 hat das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium mit 23 an Geografie interessierten Schülern des 7. bis 10. Jahrgangs am größten Geografie-Wettbewerb Deutschlands teilgenommen. Von diesen Schülern haben (von links) Jana Strutzberg (9fl), Lara Herrmann (10e), Jonathan...