Wilhelm Rusteberg liebt Bücher und hat selbst vier geschrieben

Wenn man mit Wilhelm Rusteberg spricht, dann wird eins schnell deutlich: seine Liebe zu Büchern. „Ich habe mein Leben lang gelesen“, erzählt der 79-Jährige. Schon als Kind hat er seine Zeit nach der Schule am liebsten im Wald verbracht oder zu Hause alles gelesen, was greifbar war. „Ich war so...