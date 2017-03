Eröffnung der KK-Saison am 31. März

Die Herzberger Schützengesellschaft richtet am Freitag, 31. März das traditionelle Anschießen zur Eröffnung der Kleinkaliber-Saison 2017 auf dem Schießstand an der Heinrich-Heine-Straße aus. Beginn des Preisschießens in der Disziplin Kleinkaliber-Auflage 50 Meter mit...