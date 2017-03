OBS Hattorf öffnet ihre Türen

Die Oberschule in Hattorf will sich am Mittwoch, 15. März, von 16 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür wieder der Öffentlichkeit präsentieren und damit vor allem die jetzigen Viertklässler und ihre Eltern ansprechen. Schulleiter Klaus Wagner wird die Gäste begrüßen. Die Veranstaltung beginnt...