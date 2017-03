Treffen der Plattdeutschen

Pöhlde De plattdütschen Pöhlschen dräped ssick an Mondag, dean 6. März um 15 Uhr in öhren Stammlokal beijn Schrägen. Mit dear üblichen Kaffeerunne un allrehand von däm, wat Mischen passiert is, willt weij üssek dütmoal befoaten. Mit nen Reisebericht in de Vergangenheit liewet ne Heimat up, wovon hüte fast...