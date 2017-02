Projekt an Grundschule Hattorf betreut Flüchtlingskinder

Das Projekt „Kinder stark machen“ läuft seit Mitte vergangenen Jahres an der Grundschule Hattorf in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Samtgemeinde. Die Kinder, die daran teilnehmen, kommen aus dem Irak, aus Syrien, Eritrea und dem Kosovo, und haben in ihrem jungen Leben schon einige...