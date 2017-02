Hattorf Unbekannte haben in Hattorf einen Zigarettenautomaten im Bereich Rotenbergstraße von der Halterung geschraubt und ihn in die Feldmark transportiert. Dort haben sie ihn laut Polizei aufgeschweißt, um an den Inhalt zu kommen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat schon vergangene Woche ereignete und bittet um Hinweise.

