Und der Oscar geht an: den Pöhlder Karneval

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Knapp 30 Wagen und viel Fußvolk zogen am Rosenmontag wieder durch Pöhlde und ließen sich von den Zuschauern feiern.

Karneval 2017: Rosenmontagsumzug in Pöhlde

Pöhlde Beim Rosenmontag-Umzug war wieder das ganze Dorf auf den Beinen: entweder auf Wagen in Verkleidung oder am Straßenrand.

Und der Oscar geht an: den Pöhlder Karneval

Beste Kostüme, beste Wagen, beste Stimmung – in allen wichtigen Kategorien bekamen die Narren vom PCC und ihre Mitstreiter beim bunten Karnevalsumzug am Rosenmontag die volle Zustimmung der Jury am Straßenrand: Dort standen die Pöhlder und verfolgten begeistert das Spektakel, winkten und jubelten und ließen sich vom ausgelassenen Treiben der Karnevalisten mitreißen. Eine eindrucksvolle und lautstarke Karawane von 30 Motivwagen mit dazugehöriger Besatzung zog ab Mittag durch den Ort und beschenkte die Schaulustigen mit Kamelle, kleinen Schnäpschen und auch vielen optischen Bonbons.

Die Tierwelt war vertreten in Gestalt von Affen aus dem Dschungelbuch und allerlei buntem Federvieh, aus der Unterwelt waren tanzende Skelette und Zombies unterwegs und aus dem Märchenreich gaben sich Schneewittchen und ihre Zwerge sowie allerlei Hexen und Zauberer die Ehre. Ein Piratenschiff mit wilder Besatzung wurde verfolgt von Popeyes Dampfer und einer spinat-starken Mannschaft. Ein heißer Polizeitrupp tanzte mit den Fahrgästen des Starlight Express um die Wette. Das Showbusiness war ebenfalls stark vertreten: Abba hatte wieder zusammengefunden und Hollywood hatte den Goldjungen geschickt. mb