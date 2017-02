Herzberg Ein Autofahrer ist am Samstag gegen Mitternacht mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war den Beamten in der Osteroder Straße aufgefallen. Als sie ihn anhalten wollten, flüchtete er, hielt jedoch in der Schlossstraße an. Er hatte einen guten Grund, zu flüchten: Der Mann hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen, so ein Polizeisprecher. nza

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder