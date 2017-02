Übereinstimmungen überwiegen

Martin Luther, Reformation und Ökumene – so lautete das Thema des ökumenischen Stadtempfangs, zu dem die Herzberger Kirchengemeinden am Freitagabend ins Martin-Luther-Haus eingeladen hatten. Referent des Abends war Pfarrer Dirk Sachse. Das, was er zu sagen hatte, ging über die gängigen Anmerkungen...