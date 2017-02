Tief Thomas stürmte zwar, große Schäden blieben aber aus

Einige umgebrochene Bäume in den Hochlagen, angeschwollene Bäche und umgeworfene Mülltonnen: Das angekündigte Sturmtief Thomas fegte in der Nacht zum Freitag über den Altkreis Osterode hinweg und richtete zum Glück weniger Schanden an, als zunächst befürchtet. Laut Feuerwehrleitzentrale blieb es...