Selbst 18 Meter entfernte Gebäude wurden von der Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Mark Härtl

Explosion in Fußgängerzone: „Rohrbombe“ trifft Geschäfte

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend eine Art Rohrbombe vermutlich mit sogenannten „Polenböllern“ versehen und in der Herzberger Fußgängerzone angezündet. Durch die Wucht der umherfliegenden Teile und Splitter entstand Sachschaden an mehreren Geschäften im Bereich der Sparkasse.

Menschen kamen bei der Explosion nicht zu schaden. Ein staatsschutzrelevanter oder terroristischer Hintergrund wird von der Polizei ausgeschlossen.

Gegen 21.43 Uhr hatte ein Zeuge nach einem lauten Knall drei junge männliche Personen vom Ereignisort in Richtung des Juessees weglaufen sehen. Er alarmierte über den Notruf die Polizei. Die Personen wurden jedoch nicht gefunden.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass selbst 18 Meter entfernte Gebäude von der Detonation in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dabei waren zwei Fensterscheiben und eine Haustür beschädigt worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 5 000 Euro.

„Bei der Wucht der Detonation kann es als wahrscheinlich angesehen werden, dass Personen hätten zu Schaden kommen können“, sagt die Polizei. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen.