Einbrecher klettern über das Dach

Herzberg In Herzberg sind Diebe in ein Schuhgeschäft eingebrochen.

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte über das Dach in ein Schuhgeschäft in der Von-Einem-Straße eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten laut Polizei ausschließlich Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1 100 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 1.45 und 9.30 Uhr

Die Täter waren auf das Gebäude geklettert, wo sie mehrere Ziegel entfernten und so auf den Dachboden oberhalb des Geschäfts gelangten, erläutert ein Sprecher der Polizei. Von dort hätten sie sich Zugang zu einem Lagerraum verschafft und einen Tresorwürfel aufgebrochen, in dem sich das Geld befand.

Das Zweite Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim ermittelt in diesem Fall und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.