Auto beschädigt und geflüchtet

Wulften Einen Schaden von etwa 1 000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagnachmittag in Wulften an einem geparkten Auto verursacht und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Der Geschädigte hatte nach Angaben der Polizei seinen Golf gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Mühlenstraße abgestellt. Als er nach fünf Minuten zurückkehrte, fanden sich Kratzer und Dellen an der hinteren Stoßstange, Kofferklappe, Schürze und am Kennzeichen, so die Polizei.

