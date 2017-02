Lutherische Messe in der St. Petrikirche in Elbingerode

Am kommenden Sonntag, 19. Februar, wird in der St. Petrikirche in Elbingerode ab 17 Uhr ein Festgottesdienst mit der Lutherischen Messe A-Dur von Johann Sebastian Bach gefeiert. Es singt der Herzberger Kammerchor unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter. Dazu spielt das Instrumentalensemble Webel. ...