Mädchentag im Jugendzentrum

Herzberg Die Jugendpflege lädt alle Mädchen ab neun Jahren zu einem Mädchentag am 18. Februar ein. Er findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Jugendzentrum in Herzberg statt. Weitere Auskünfte unter Telefon 05521/2248 (Mo. bis Mi. von 15 bis 20 Uhr und Do. bis Fr. von 16 bis 20 Uhr).