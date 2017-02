Schornsteinfeger bemerkt Schornsteinbrand im Eichholz

Herzberg Mann, der sich am Freitag privat in der Lerchenstraße aufhielt, alarmierte die Feuerwehr Herzberg.

Ein aufmerksamer Schornsteinfegermeister, der sich am Freitagabend zufällig privat im Eichholz in Herzberg aufhielt, bemerkte in der Lerchenstraße eine starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses, die auf einen Schornsteinbrand hindeutete. Nachdem auf Klingeln niemand die Tür öffnete, alarmierte er über Notruf die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr war das komplette Gebäude verqualmt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Haus befinden, wurde die Hintertür mit Spezialwerkzeug geöffnet, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. In diesem Moment traf der Hausbesitzer an der Einsatzstelle ein und bestätigte, dass sich niemand im Gebäude aufhält.

Aufgrund der Verrauchung wurde das Gebäude von einem Trupp unter Atemschutz nach möglichen Brandnestern kontrolliert und anschließen belüftet.

Der Verlauf des Schornsteins wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiterer Trupp überprüfte über die Drehleiter den Schornsteinkopf auf dem Hausdach.

Da keine Brandausbreitung auf das Gebäude festgestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle an den örtlich zuständigen Schornsteinfegermeister übergeben.

Im Einsatz waren 23 Kräfte der Feuerwehr Herzberg, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, das DRK Herzberg sowie die Polizei Herzberg und der Bezirks-Schornsteinfegermeister.