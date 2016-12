Tödlicher Unfall bei Waldarbeiten

Wulften Ein Waldunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Freitag bei Baumfällarbeiten nahe Wulften. Ein 26-jähriger Mitarbeiter eines Forstunternehmens wurde von einem herabstürzenden Ast getroffen und starb an seinen Verletzungen. Der Ast hatte sich aus einer Baumkrone gelöst, in die zuvor ein zu...