Herzberg Der TTC Herzberg unternimmt am 14. Januar einen erneuten Versuch, weitere Damen und Herren im Erwachsenenalter (ab 16 Jahre) für das Tischtennis-spielen zu begeistern. Ab 13 Uhr richten die Mitglieder ein Turnier für Hobby-Spieler aus. Anmeldungen per E-Mail an frank.nolte@ttc-herzberg.de.