„Ein Morgen ohne Kaffee geht nicht“

Bereits mehrfach war der beliebte Radiomoderator Lars Chors in Herzberg und Umgebung. Erleben konnte man ihn bei Arbeiten am Barfußpfad in Sieber und bei der Aufnahme einer Weihnachts-CD in Herzberg. Auf seiner diesjährigen vorweihnachtlichen Lesetour machte er nach Osterode (wir berichteten) am...