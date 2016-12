„Weihnachtstreff“ mit Glühwein, Schmalzbroten und Blasmusik

Zum Auftakt des ersten „Weihnachtstreffs“ am Markt kamen am Freitag rund 100 Herzberger und versammelten sich zum Klönen vor den beiden von der Stadt aufgestellten Ständen. In einem boten die Fußballfrauen des VfL 08 Kaffee, Schmalzbroten und Waffeln an, in dem anderen schenkten SPD-Mitglieder...