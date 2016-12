Betrunkener Lkw-Fahrer schläft an Ampel ein

Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Montagmorgen an einer roten Ampel in Herzberg in seinem Führerhaus eingeschlafen. Zuvor hat er mehrere Meter Schutzplanke an der Zollbrücke bei Barbis an der Auffahrt zur B 27/243 beschädigt und laut Polizei einen Schaden von etwa 24 000 Euro verursacht.

Der 46-Jähriger fuhr gegen 7.30 Uhr von Barbis kommend auf die B 27/243 in Richtung Herzberg und beschädigte mit seinem Fahrzeug die Planke. Er fuhr weiter nach Herzberg, wo er an der Kreuzung Osteroder Straße/Heidestraße an der roten Ampel halten musste. Als diese umsprang und der Lkw nicht anfuhr, schaute ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer nach: Der Lkw-Fahrer war im Führerhaus eingeschlafen. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.