Weihnachtstreff auf dem Markt

Vom 16. bis 24. Dezember wird es in der Welfenstadt einen von den Einwohnern mitgestalteten Weihnachtstreff geben. An jedem Tag werden in der Zeit von 16.30 Uhr bis ca. 19 Uhr – am Samstag, 17. Dezember, auch vormittags – zwei von der Stadt zur Verfügung gestellte Weihnachtsbuden geöffnet haben und...