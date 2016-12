Hattorf Ein Adventskonzert wird am morgigen Sonntag, 11. Dezember in der St. Pankratius-Kirche veranstaltet. Beginn ist um 18 Uhr. Mitwirkende sind an der Orgel Manfred Durzik sowie der Flötenkreis und der Kirchenchor unter Leitung von André Wenauer. Außerdem gibt es eine Überraschung. Der Eintritt ist...