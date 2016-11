Helios-Klinik hat jetzt Hygienebeauftragte

In einem Intensivkurs wurden 25 Pflegekräfte aus Helios-Kliniken in Herzberg/Osterode, Northeim und Bad Gandersheim zu Hygienebeauftragten in der Pflege weitergebildet. „Es ist wichtig, Multiplikatoren und Ansprechpartner in den jeweiligen Fachabteilungen zu haben, die dabei mithelfen, die Vorgaben...