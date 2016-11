Achtung: Am Samstag wird wieder gejagt

Herzberg Am Samstag, 12. November, findet die nächste Herbstjagd auf Sauen statt. Wanderer, Selbstwerber von Brennholz, Reiter, Spaziergänger und Waldbesucher werden aus Sicherheitsgründen gebeten, sich zwischen 10 und 12.30 Uhr nicht in dem betroffenen Revier Moosberg aufzuhalten und die Warnhinweise zu beachten. Rot umrandete Dreiecke mit Aufdrucken wie „Treibjagd“ oder „Vorsicht Jagd“ machen am Wegesrand auf Jagden ebenso aufmerksam wie Absperrbänder auf den Waldwegen oder an den Straßenrändern. Autofahrer sollten auf Straßen entlang des Jagdgebietes die Geschwindigkeit drosseln, da trotz aller Sicherheitsmaßnahmen unverhofft Tiere die Straße queren können.

