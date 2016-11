Lonauer sammeln Unterschriften gegen „Totholzkulisse“

Das Thema Eschentriebsterben und die Pläne des Nationalparks, am Ortseingang von Lonau zahlreiche von einem Pilz befallene Bäume zu fällen und die Stämme liegenzulassen, treibt die Einwohner des Bergdorfes um (wir berichteten). Am Montag gab es unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsrates deshalb eine Informationsveranstaltung mit Vertretern des Nationalparks, in der diese sich den Fragen und auch der Kritik der...