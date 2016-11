Morgendlicher Unfall sorgt für Stau

Glimpflich ging ein Zusammenstoß in Herzberg auf der Kreuzung Osteroder Straße und B 243 (beim Lidl) Dienstagfrüh um 7 Uhr aus: Eine 48-jährige Herzbergerin missachtete laut Zeugenaussagen eine rote Ampel und kollidierte mit ihrem Pkw der Marke Skoda auf der Kreuzung mit dem Wagen eines 46-Jährigen aus Sömmerda, einem VW-Touareg.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Ihre Tochter, die Beifahrerin, blieb unverletzt, ebenso der Geschädigte und sein Beifahrer.

Wegen des Schadensbildes – sämtliche Airbags in den Wagen hatten ausgelöst – gab es laut Polizei mehrere Notrufe.

Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro, am VW-Touareg Sachschaden in Höhe von geschätzt 25 000 bis 30 000 Euro.

Auf der Straße bildete sich infolge des Unfalls für anderthalb Stunden ein erheblicher Rückstau. mb