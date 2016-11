Andacht mit dem Riesenrosenkranz

Herzberg Einen besonderen Anblick bot die riesige Perlenkette bei der Andacht des traditionellen Rosenkranzgebetes in der St. Josef-Kirche. Im Altarraum waren viele helfende Hände nötig, die den Riesenrosenkranz weiterbewegten, um jeweils die Perle in den Vordergrund zu stellen, an deren Stelle sich das...