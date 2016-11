Unbekannter bricht in Arztpraxis ein

Hattorf In den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags – vermutlich zwischen 2 und 4 Uhr – ist ein Unbekannter in einer Arztpraxis im Hermann-Löns-Weg in Hattorf eingebrochen. Der Täter hat aus dem Bereich der Anmeldung der Praxis ein weißes Sparschwein samt dem darin befindlichen Bargeld gestohlen. Um in die Praxis zu gelangen, zerschlug der Einbrecher laut Polizei mit einem Stein die Verglasung einer Fensterscheibe. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Montag zwischen 2 Uhr und 4 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hermann-Löns-Weges gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/5080 entgegen.