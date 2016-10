47-Jähriger wird nach Schüssen von SEK überwältigt

Anwohner der Mühlenstraße haben vermutlich geglaubt, draußen ist eine Schießerei im Gange: Viermal hatte ein stark alkoholisierter Mann am Samstagabend in der Dunkelheit auf die Besatzung zweier Streifenwagen gefeuert. Er benutzte zwar nur eine Schreckschusspistole, das war für die Polizisten in...