Wintermarkt in Scharzfeld

Scharzfeld Am Sonntag, 30. Oktober wird in der Turnhalle der Einhornschule in Scharzfeld ein Wintermarkt veranstaltet. Beginn ist um 10 Uhr. Im Angebot sind Schmuck, Basteleien aus Holz, Laubsägearbeiten zur Adventszeit, Gewürze, Gestricktes. Für Essen und...