Ärger über Müllhaufen in der Kornstraße

Gabriele Brembor wohnt in der Aue in Herzberg und ärgert sich über den Anblick, der sich seit Mittwochmorgen in der Kornstraße bietet: Dort liegt auf einem unbebauten Grundstück vor einem Mietshaus eine breiter Haufen Müll und Unrat. Am Dienstagabend sei es noch eine kleine Ansammlung ordentlich abgestellten Sperrmülls gewesen. „Am nächsten Morgen sah es dann so aus“, sagt sie und deutet auf den durchwühlten und verstreuten Abfall. „Da wurde wohl auch noch was dazugestellt.“ Wer das verursacht hat, wisse sie nicht, das habe sie nicht gesehen. „Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn sich da jemand was wegnimmt, was er gebrauchen kann.“ Aber das gehe doch zu weit.

Auch auf Facebook wird über den Müllhaufen in der Aue diskutiert. Dort scheinen für viele die Verursacher definitiv festzustehen: die Asylbewerber, die in der Aue wohnen. Auf einem eingestellten Foto sind augenscheinlich einige Jugendliche zu sehen, die zwischen dem Müll stehen. In den Kommentaren unter dem Bild wird über das angebliche Verhalten der Flüchtlinge geklagt: „Seitdem die Flüchtlinge dort untergebracht sind, ist das leider ein dauerhafter Anblick“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer berichtet, er habe mit eigenen Augen gesehen, „dass Asylanten den Sperrmüll durchwühlt haben“.

„Wenn sich kein Verursacher finden lässt, fällt es in die Verantwortung des Grundstückseigentümers, den Müll zu beseitigen.“ Michael Nienstedt, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt Herzberg

Andere Nutzer rufen dagegen zur Zurückhaltung auf, was Beschuldigungen angeht, und empfehlen, statt sich auf Facebook zu ereifern das Ordnungsamt der Stadt zu informieren.

Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt

Bei der Stadtverwaltung ist das Problem in der Kornstraße tatsächlich seit gestern bekannt. Und man kümmere sich nun darum, dass der Unrat beseitigt wird, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Michael Nienstedt gegenüber unserer Zeitung. Er wisse auch, dass es immer mal wieder Ärger mit unsachgemäß entsorgtem Abfall in dem Gebiete gebe. Bei dem Vorfall in der Kornstraße sei es so, dass ein Mieter, der aus einem Haus des Immobilienunternehmens Immovest ausgezogen ist, dort seinen Sperrmüll zur Abholung an die Straße gestellt hatte.

Wer genau den Abfall dann über Nacht verstreut habe, lasse sich kaum ermitteln, sagt Nienstedt. Wenn sich jedoch kein Verursacher finden lasse, falle es in die Verantwortung des jeweiligen Grundstückseigentümers – das ist auch bei dem unbebauten Gelände die Firma Immovest – den Müll zu beseitigen, wenn nötig auf eigene Kosten. Er habe deshalb mit Immovest Kontakt aufgenommen: „Die kennen das Problem bereits“, so Nienstedt. Ihm sei erläutert worden, dass der Mieter eigentlich einen Container für seinen Müll bestellt hatte, dieser jedoch nicht termingerecht bereitgestellt wurde. Nienstedt: „Uns wurde zugesagt, dass der Container morgen da ist.“ Dann werde Immovest die Beseitigung des Müllhaufens veranlassen.

Nicht der erste Fall illegaler Müllentsorgung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Stadtverwaltung eines Müllproblems in der Aue annehmen muss, auch wenn die Abfallbeseitigung eigentlich dem Landkreis obliegt. So habe er etwa der Firma Immovest geraten, deren Hausmeister sollen herumliegenden Müll wenn nötig einsammeln und bis zur Abholung in einer Garage zwischenlagern.

Und jüngst sei auf einem ebenfalls unbebauten Grundstück, das den Harz-Weser-Werkstätten gehört, ebenfalls illegal Grünabfall und Sperrmüll abgeladen worden. „Wir haben Harz-Weser gebeten, das zu entsorgen und das ist auch geschehen.“

Nienstedt fordert Anwohner, die Kenntnis von illegaler Müllentsorgung haben, auf, die Stadtverwaltung zu informieren. Man kümmere sich dann um eine Lösung. Nienstedt bitte aber in solchen Fällen auch um etwas Geduld: Die Müllabfuhr komme nicht gleich am nächsten Tag angefahren.

Zu den geschilderten Problemen mit den Asylbewerbern erklärt der Fachbereichsleiter, dass sich sowohl die Flüchtlingssozialarbeiter als auch die Wohnungsgesellschaften wie Immovest oder die Kreiswohnbau intensiv um die Aufklärung der Menschen bemühen. So würden beispielsweise Flugzettel zu dem Thema in verschiedenen Sprachen verteilt. Immovest richte jetzt sogar ein Informations-Büro für die Asylbewerber ein. „Wenn wir genau wissen, wer es war, sagen wir den Sozialarbeitern Bescheid, dass sie es noch mal ansprechen“, sagt Nienstedt. „Die Flüchtlinge kennen keine Mülltrennung“, gibt er zu bedenken. Manche würden zum Beispiel Müllsäcke neben die Mülltonnen stellen, da sie nicht wissen, dass diese dann nicht eingesammelt werden.

