Frei Spiel spielt auf

Die neue Theatergruppe Frei Spiel führt ihr erstes Stück „Mit Risiken und Nebenwirkungen“ von Ute Tretter-Schlicker am 22. Oktober in der Aula des Herzberger Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums auf. Drei weitere Vorstellungen folgen am 29. Oktober sowie am 5. und 12. November. Beginn der Vorstellung ist...