Kaminabende mit Lesungen

Ab Montag, 17. Oktober, startet der Stadtteiltreff Mahnte, Troppauer Straße 5 in Herzberg, eine Veranstaltungsreihe in Form von Kaminabenden mit Lesung. In der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr werden Bücher vorgestellt und Passagen daraus vorgelesen. Zu Beginn dieser Veranstaltungsreihe liest die...