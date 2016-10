Drei Fahrzeuge in Wulften zerkratzt

Wulften. Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag einen Ford, einen Renault Twingo und einen Wohnwagen mit einem spitzen Gegenstand massiv zerkratzt und einen Schaden in Höhe von 2 000 Euro angerichtet. Die Fahrzeuge waren in der Straße An der Bahn abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.