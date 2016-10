Einbrecher stehlen Bargeld aus Automaten

Wulften. Bislang unbekannte Täter haben sich Samstagnacht zwischen 3 Uhr und 8.30 Uhr morgens durch gewaltsames Öffnen einer Nebentür Zutritt zu einem Bistro verschafft. Die Täter begaben sich anschließend in einen Raum, in dem sich vier Spielautomaten befanden. Dort wurden aus allen vier Automaten Bargeld sowie Teile der Spielautomaten selbst entwendet. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05522/508-0.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder