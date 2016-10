Landfrauen feiern 40-Jähriges Bestehen ihres Vereins

Der Landfrauenverein Harzdreieck feierte am vergangenen Samstag sein 40-jähriges Bestehen und hatte dazu in das Bürgerhaus nach Pöhlde eingeladen. Die Vorsitzende Friederike Heidelberg blickte in ihrer Ansprache auf die Entwicklung des Vereins zurück. „In unserem Verein gibt es nur noch sehr wenige...