„Viele Menschen wird das kosten. Auch wir waren bereit“

Rikus Tervil starb zehn Tage vor seinem 20. Geburtstag. Er fiel am 8. Dezember 1917 in Russland. Tini Reinhardt weiß nicht viel von ihrem Onkel, der so jung im Krieg gestorben ist. Eine der wenigen Erinnerungen, der ihrer Familie an ihn geblieben sind, ist ein Brief, den Rikus ein gutes Jahr vor...