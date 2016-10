Auch in diesem Jahr zeigt die Kinowelt in Zusammenarbeit mit dem Hospiz-Verein anlässlich des Welthospiztages einen Film, der sich mit den Themen Sterben und Tod auseinandersetzt. Gezeigt wird am Montag, 10. Oktober, ab 18.45 Uhr der amerikanische Film „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ aus...