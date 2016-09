Infos rund um das Brennholz

Pöhlde. Der Vorstand der Forstgenossenschaft lädt am 6. Oktober um 19 Uhr alle Mitglieder und Pöhlder Nichtmitglieder, die ihren Brennholzeinschlag in Selbstwerbung vornehmen möchten, zu einer Infoveranstaltung zu Andres ein. Der Vorstand wird die Bedingungen und der organisatorische Ablauf bekanntgeben. Für Nichtmitglieder besteht ausschließlich die Möglichkeit des Erwerbs von Brennholzpoltern. Die Anmeldung zur Selbstwerbung erfolgt ausschließlich an diesem Abend. Selbstwerber, die verhindert sind, müssen einen Vertreter schicken. Das Kaufholz (Schichtholz) für Mitglieder kann auch an diesem Abend angemeldet werden.

