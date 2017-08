Nicht nur die OS

Nach dem 2. Weltkrieg war in Herzberg das Schulgebäude von 1905 in der Junkernstraße so überfüllt, dass vormittags und nachmittags unterrichtet werden musste. Deshalb entstand auf dem Denfferschen Grundstück an der Heidestraße der große Schulkomplex Ernst-Moritz-Arndt.

Nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten der Stadträte ergab sich bei der Einweihung 1954 die Aufteilung in Realschule unter Realschulrektor Jordan mit den Klassen 5 bis 10. Das Hauptgebäude lag gegenüber dem Eiskeller, dem heutigen Martin-Luther-Haus. Der Pavillon am Landgraben diente als Sitz der 2. Volksschule unter Rektor Lüer mit den Klassen 1 bis 9. Ab 1977 war die Nicolaischule reine Grundschule. In dem Flachbau entstand die Hauptschule mit Schülern aus Lonau, Sieber, Scharzfeld und Pöhlde.

Die OS mit den Klassen 5 und 6 wurde dann ab 1977/78 im Gebiet Denkmalsweg/Landgraben untergebracht.

So war also der abgerissene Gebäudekomplex der Sitz verschiedener Schulformen.