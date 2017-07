Lonauer fühlen sich alleingelassen

Hochwasser 2007 in Lonau. Foto: Archiv

Leserbrief zum Thema „Hochwasser in Goslar und anderen Orten“.

Mittlerweile ist es zehn Jahre her, als Lonau von einem in den Ausmaßen gleichen Hochwasser wie jetzt in Goslar und vielen anderen Orten heimgesucht wurde. Allen damals betroffenen Einwohnern ist dieses schreckliche Erlebnis noch gut im Gedächtnis. Seither sind viele Diskussionen und Gespräche geführt und Anträge seitens der Stadt Herzberg und des Ortsrates Lonau bezüglich eines effektiven Hochwasserschutzes gestellt worden. Eine Umsetzung ist bis heute nicht erfolgt.

Die Lonauer Bürger fühlen sich inzwischen alleingelassen und hoffen, dass die Zusagen von den zuständigen Politikern endlich zu sichtbaren Ergebnissen führen.

Wie lange sollen wir noch warten?! Muss erst erneut ein Hochwasser kommen?