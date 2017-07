Schon lange keine Ruhe

Nicht mehr bei geöffnetem Fenster schlafen? Dies ist im unteren Lerbachtal schon lange nicht mehr der Fall, weil hier ständig, auch an Feiertagen, Kühlanlagen und Ventilatoren laufen. Das nächste menschengemachte Problem ist der „Volkssport“ der Motorsägen in Lerbach. Für den Menschen ist da kein Platz mehr und für Ruhe schon lange nicht mehr. Hier nützen auch die Zuwendungen der Firmen an Vereine nicht viel, da die Ruhe davon auch nicht hergestellt wird. Das Ende der Baumaßnahmen an der Hochstraße ist doch aber abzusehen, oder?

