„Rekord-Arztkosten“ wohl nicht genug Anreiz

Eine ambulante ärztliche Behandlung kostet in Deutschland 558 Euro. Jedoch sind das die Kosten für die 18 ambulanten Behandlungen, die durchschnittlich im Jahr erfolgen. Für eine ärztliche Behandlung zahlen die Kassen also 31 Euro! Insgesamt machen die Honorare niedergelassener Ärzte nur etwa 15 Prozent der Kassenausgaben aus.

Als Ursachen für die steigenden Kosten werden neue Ziffern und Zuschläge genannt: Der Zuschlag für den Versand eines elektronischen Arztbriefes beträgt tatsächlich 55 Cent pro Brief. Allerdings wird dieses Honorar geteilt: Der Absender bekommt 28 Cent, der Empfänger 27 Cent. Beide müssen dafür eine speziell für die Übertragung solch sensibler Daten geeignete und zertifizierte Infrastruktur mit höchsten Sicherheitsanforderungen vorhalten, deren Kosten in keinem Verhältnis zu diesem Honorar stehen.

Zudem war die Pauschale als Anreiz gedacht, die nötige Hard- und Software zu beschaffen – sie läuft nur bis Jahresende. Danach erfolgt der Versand der Briefe ohne Honorar.

Die Erstellung und Pflege des bundeseinheitlichen Medikationsplans einschließlich Erwerb der notwendigen Software wird mit bis zu vier Euro pro Jahr vergütet.

Die „kräftige Erhöhung der Arzthonorare“ vor zwei Jahren – 3,8 Prozent bei Fachärzten – ist noch nicht einmal ein Inflationsausgleich und deckt bei weitem nicht die Kosten, die in den letzten Jahren extrem gestiegen sind (Hygiene-, Sicherheits-, Verwaltungsaufwand...). In den fünf Jahren zuvor sind Facharzthonorare fast konstant geblieben, während die Gehälter der Medizinischen Fachangestellten (Hauptkostenpunkt vieler Praxen) in diesem Zeitraum um etwa 25 Prozent gestiegen sind.

Als Anreiz für Ärzte, im ländlichen Gebiet eine Praxis zu eröffnen, reichen die von der AOK beklagten „Rekordhonorare“ offenbar nicht aus.

Von der im Artikel beschriebenen ständig wachsenden Anzahl niedergelassener Ärzte merken die Patienten hier im Altkreis jedenfalls nicht viel – sie warten weiterhin monatelang auf ihren Facharzttermin.