Die Stadt Bad Sachsa freut sich jährlich über jeden Urlauber und heißt diese auch herzlich willkommen.

Bei Festlichkeiten im Sommer werden dann unter anderem Genehmigungen an Privatpersonen für das Abfeuern von Feuerwerkskörpern durch die Stadtverwaltung Bad Sachsa erteilt.

Allerdings scheint es so, dass Genehmigungen nicht unbedingt nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erteilt werden und der Natur- und Artenschutz keine Berücksichtigung findet. Das sollte jedoch vor allem ein Thema in Luftkurorten sein. Durch die unnötige Erteilung von Genehmigungen zum Abfeuern von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Waldgebieten werden z.B. Fledermäuse, Singvögel, Siebenschläfer in Gefahr gebracht. Überdimensionale lärmende Geräusche verursachen bei vielen Tieren den Tod. Des Weiteren erhöht sich die Feinstaubbelastung, was nicht im Interesse eines Luftkurortes sein kann. Hinzu kommt eine erhöhte Brandgefahr, da es bei privaten Abfeuern von Feuerwerkskörpern auch eine erhöhte Unfallgefahr gibt. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wer reinigt nach den Wochenendpartys die Straßen, Wege in Wald, Flur und Gärten?