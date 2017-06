Vom Sportbecken zum Planschbecken

Bei der Ratssitzung wurden auch kritische Stimmen zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen des Osteroder Schwimmbades geäußert, die im Bericht des Harz Kuriers nicht vorkommen. Bei der Darstellung der Möglichkeiten zur Sanierung sollten Kosten, laut Planern, zunächst keine Rolle spielen. Warum gibt es aber keinen Entwurf, in dem das Schwimmerbecken im Freibad mit seiner jetzigen Fläche (Länge 50 Meter) auftaucht? Alle Vorschläge sehen eine drastische Verkleinerung des Beckens vor. Dabei ist gerade das großflächige Schwimmerbecken ein Alleinstellungsmerkmal und ein Grund für viele Badegäste aus Osterode und von weiter her, das Schwimmbad zu besuchen. Eine Verkleinerung des Beckens auf ca. 15 x 25 Meter wäre eine absolute Verschlechterung. Das Aloha könnte nicht mehr, wie bisher, mit einem Sportbecken im Freibad werben. Starke Konkurrenz im Umkreis würde die Badegäste dann in benachbarte Freibäder treiben, wo es größere Schwimmerbecken gibt. Auch zu den weiterhin angedachten Veränderungen, wie dem Entfall des Aloha Inn oder der Vergrößerung eines auf 34 Grad beheizten und energetisch fragwürdigen Außenbeckens gibt es sicherlich Alternativen, die die Attraktivität eines modernen Bades ausmachen.

Wir möchten möglichst viele Bürger ermutigen, Anregungen und Wünsche zur Schwimmbadplanung per E-Mail an den Osteroder Rat vorzubringen und damit dem Aufruf des Bürgermeisters Klaus Becker zu folgen. Wir hoffen daher, dass die Sanierungskosten für ein Schwimmerbecken in bisheriger Größe tatsächlich berechnet werden. Rückmeldungen von Fraktionsmitgliedern nach Abschluss der Ratssitzung verrieten, dass sie eigentlich auch für den Erhalt der Fläche des Schwimmerbeckens seien, der Auftrag an die Planer aber lautete, das Schwimmerbecken kleiner zu konzipieren. Berücksichtigt das vorgestellte Konzept also nicht die tatsächlichen Möglichkeiten?