In diesem speziellen Bereich Laien

Was möchte uns der Autor mit seiner Glosse sagen? Bürgermeister Becker und der Stadtrat engagieren sich und machen sich kundig, deshalb stehen die Chancen gut, dass sie in puncto Hallen- und Freibad das Richtige entscheiden. Der Normalbürger hingegen bleibt selbstverschuldet ahnungslos, kann immer nur meckern und kriegt am Ende doch nicht seinen Hintern hoch. Meine Meinung: Natürlich kann man so denken. Ob man mit derlei zuspitzenden Ressentiments aber öffentlich agitieren sollte im Falle einer technisch für den Laien gar nicht abzuschätzenden, sehr teuren und langwierigen Bau- und Sanierungsmaßnahme? Die meisten Ratsmitglieder werden den Vortrag in der Vielfalt seiner technischen Details nicht nachvollzogen haben – und zwar nicht, weil sie sich nicht bemüht hätten oder zu dumm wären, sondern schlicht, weil sie in diesem sehr speziellen Bereich Laien sind – genau wie der Autor, vermutlich auch Herr Becker, ich und die meisten anderen Menschen in unserer Stadt. Und da, finde ich, sind kritische Distanz und auch eine gesunde Portion Misstrauen – vor allem da es um sehr schwerwiegende Dinge wie die Kündigung von Personal geht - vernünftiger als sture Technik- und Autoritätsgläubigkeit. Wenn der Osteroder Rat mehr Besucher in seinen Sitzungen haben möchte, sollte er diese so terminieren, dass die arbeitende Bevölkerung sie auch besuchen kann.

